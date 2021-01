Einen gelungenen Auftakt hat der us-amerikanische Springreiter McLain Ward beim Winter Equestrian Festival in Wellington, Florida, feiern können. Mit seinem 12-jährigen Hengst Catoki ließ der 46-jährige Reiter die Konkurrenz hinter sich. Der Hengst aus westfälischer Zucht ist seit rund einem Jahr unter dem Sattel von McLain Ward. Für den aktuell auf Platz 14 der Weltrangliste rangierenden Ward und den Westfalen ist der Sieg in Wellington der erste Sieg in einem Grand Prix. Allzu viele Turnier-Starts hat das Paar im Corona-Jahr 2020 darüber hinaus noch nicht gemeinsam bestreiten können. Umso bedeutender ist daher der nun erzielte Erfolg.