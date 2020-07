Michael Jung und Chipmunk schnappen sich den CCI4*-Sieg in Strzegom

In Strzegom (Polen) haben die deutschen Vielseitigkeitsreiter an diesem Wochenende hervorragende Form bewiesen. Den Sieg in der CCI4*-Prüfung sicherte sich Michael Jung mit seiner Olympia-Hoffnung Chipmunk.

Die deutschen Vielseitigkeitsreiter stellten am vergangenen Wochenenden rund ein Drittel des Teilnehmerfeldes beim CCI4* in Strzegom (Polen). Mit einem Start-Ziel-Sieg sicherte sich Michael Jung im Sattel seines 12-jährigen Hannoveraners Chipmunk den ersten größeren Triumph der so spät gestarteten Saison 2020. Platz zwei sicherte sich der für die Niederlande startende Raf Kooremans, der auch bei den Weltreiterspielen in Tryon schon für das Team Oranje am Start war. Doch in Strzegom konnten keineswegs nur die bekannten Namen im Sattel auftrumpfen. Die Österreicherin Lea Siegl sicherte sich Platz drei vor Julia Krajewski mit Samourai du Thot.

Michael Jung legte mit Chipmunk bestens vor. In der Dressur erzielte das Paar 19,4 Minuspunkte und setzte sich damit vom Fleck weg an die Spitze des 61 Paare zählenden Teilnehmerfeldes. Weder auf der Geländestrecke noch im abschließenden Springen musste das Paar Fehlerpunkte verbuchen. Der Olympiasieger brachte im Sattel seiner Olympia-Hoffnung seinen Dressur-Score nachhause und konnte damit die Position des Führenden verteidigen. Einmal mehr hieß es Spiel, Satz und Sieg für Michael Jung. Julia Krajewski, Ausbilderin von Chipmunk und bis Oktober 2018 Reiterin des Talents, erzielte mit ihrem bewährten Samourai du Thot einen Dressurscore von 27,4 Minuspunkten und belegte damit nach der Dressur Platz vier. Auch am Ende rangierte sie ebenfalls auf dieser Position.

Eine fulminante Leistung lieferte die 21-jährige Lea Siegl mit ihrem Pferd Fighting Line ab. Die Österreicherin hat im vergangenen Jahr ihren ersten Vier-Sterne-Sieg feiern können, präsentierte sich die Saison über in derart guter Form, dass sie beste Aussichten hatte ihr Heimatland Österreich bei den Olympischen Spielen zu vertreten. In Strzegom rangierte sie mit ihrem 13-jährigen Bayernwallach Fighting Line nach der Dressur auf Platz 20 (31,1), konnte sich im Gelände auf Platz fünf verbessern und beendete die CCI4* Prüfung mit Platz drei.

Der gebürtige Belgier Raf Kooremans, der seit 2009 für die Niederlande startet, legte im Sattel von Dimitri N.O.P. und einer sehr guten Vorstellung in der Dressur die Grundlage für Platz zwei. Sein Dressurergebnis von 25,2 verschaffte dem 43-jährigen Reiter Platz drei nach der Dressur. Nach dem Geländeritt belegte er Platz zwei und konnte diese Position auch im Springen verteidigen.

Hinter Julia Krajewski und Samourai du Thot belegte Sandra Auffarth mit Viamant du Matz Platz fünf in der Gesamtwertung der Prüfung. Wie Lea Siegl hatte dieses Paar nach der Dressur mit 31,1 Minuspunkten Platz 20 belegt. Platz sieben belegte am Ende Nadine Marzahl mit Valentine vor Christoph Wahler mit seinem Spitzenpferd Carjatan. Platz neun belegte Julia Krajewski mit Amande de B’Neville.

