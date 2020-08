Nationenpreis-Finale in Barcelona abgesagt

Die Longines FEI Nationenpreis-Serie der Springreiter fällt in diesem Jahr vollständig aus. Nachdem die Tour-Etappen aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt werden mussten, richteten sich alle Hoffnungen auf das Finale der Serie, das Anfang Oktober in Spanien ausgetragen werden sollte. Jetzt steht fest: Auch das Finale des Longines FEI Nationenpreis in Barcelona muss ausfallen.

Die Hoffnungen der Springreiter ruhten darauf, dass mit dem Longines FEI Nationenpreis-Finale in Barcelona vom 1.-4.Oktober wenigstens ein großes Event in diesem Jahr stattfinden könnte. Doch der Traum ist Aus. Das Turnier im Real Club de Polo von Barcelona ist abgesagt. Der Grund: Durch die aktuell stark steigenden Corona-Infektionszahlen in der Region Katalonien (Spanien) gehört Barcelona wieder zu den Risikogebieten. Der Weltreiterverband FEI hat deshalb in Abstimmung mit dem spanischen Reiterverband sowie dem Ausrichter Real Club de Polo in Barcelona die Entscheidung getroffen, das Longines FEI Nationenpreisfinale abzusagen.

„Wir haben jedes Szenario geprüft, darunter auch die Möglichkeit, das Finale des Longines FEI-Nationenpreises der Springreiter hinter verschlossenen Türen ohne Zuschauer zu veranstalten, aber die Kombination aus der Situation in Katalonien und den anhaltenden internationalen Reisebeschränkungen hat dazu geführt, dass wir uns leider gemeinsam darauf einigen mussten, dass das diesjährige Finale in Barcelona leider nicht stattfinden kann, die Risiken sind einfach zu groß”, kommentierte FEI-Präsident Ingmar De Vos die Entscheidung.

„Als wir bereits im April Änderungen der Regeln für das Finale ankündigten, waren wir vorsichtig optimistisch, dass wir das Finale in Barcelona retten könnten, selbst wenn die Serie der Pandemie zum Opfer fallen würde, aber leider hat sich das als unmöglich erwiesen. Natürlich ist dies eine verheerende Nachricht für alle Beteiligten, nicht zuletzt für die Athleten, die hofften, beim Finale antreten zu können, für unsere Gastgeber in Barcelona und natürlich für unseren Top-Partner Longines, aber Gesundheit und Sicherheit müssen für uns an erster Stelle stehen. Obwohl wir jetzt alle sehr enttäuscht sind, freuen wir uns sehr darauf, zum Finale 2021 nach Barcelona zurückzukehren.“

Nachdem die Qualifikationen für das Finale Anfang April abgesagt waren, hatte die FEI beschlossen die zehn teilnehmenden Teams der Europa-Division 1 beim Finale Anfang Oktober in Barcelona starten zu lassen, immer unter der Voraussetzung, dass die Durchführung dieses Turniers dann möglich sei. Wäre der Plan umgesetzt worden, hätte auch Deutschland am Finale teilgenommen. Da die Serie in diesem Jahr nun vollständig pausiert, wird die European Division 1 in der Saison 2021 mit den gleichen zehn Mannschaften antreten, die in diesem Jahr qualifiziert waren. Dies sind: Belgien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, der Schweiz und Schweden.

