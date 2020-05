Neue Wende – Lars Windhorst unterstützt nun doch die Longines Global Champions Tour

Erst wollte Lars Windhorst von der LGCT nichts mehr wissen, versuchte aus dem Vertrag auszusteigen. In der letzten Woche kam die überraschende Meldung zur Kehrtwende: Eine Einigung mit Frank McCourt - Lars Windhorst ist nun doch im Boot und beteiligt sich an LGCT und GCL.

Anfang Mai hatte die Meldung, dass Lars Windhorst sich in letzter Sekunde aus der Longines Global Champions Tour (LGCT) zurückziehen will, für Wirbel gesorgt. Die Springsportserie, die weltweit mit Spitzensport und luxuriösem Ambiente vertreten ist, hatte Anfang des Jahres bekanntgegeben, dass Lars Windhorst die Anteile von Frank McCourt (USA) übernehmen wolle. Der Vertrag sei aufgesetzt, die Parteien seien sich einig. Anfang Mai hieß es plötzlich, Lars Windhorst wolle sich mit seinem Unternehmen Tennor doch nicht in den Pferdesport einbringen, die letzte Unterschrift fehle noch. Frank McCourt und Lars Windhorst hatten Anwälte eingeschaltet, die Angelegenheit landete vor Gericht. Die erste Entscheidung lautete: Lars Windhorst muss eine Vertragsstrafe in Höhe von 30 Millionen Euro leisten.

Während die LGCT um die neue Beteiligung bangen musste, hatte Lars Windhorst in einem anderen sportlichen Bereich Investitionen in Millionenhöhe zugesagt. Der Berliner Fußballverein Hertha BSC solle weitere 150 Millionen Euro erhalten, das neue Stadion sei notwendig…. In der letzten Woche kam dann die gute Nachricht in Sachen Reitsport von McCourt Global und der Tennor Group: Die beiden Parteien sollen eine einvernehmliche Lösung gefunden haben. Lars Windhorsts Tennor Group übernimmt die Anteile von McCourt Global an LGCT und Global Champions League (GCL).

Jetzt, da die Übernahme der Anteile geklärt ist, kann sich Jan Tops, der Gründer der Longines Global Champions Tour wieder den anstehenden Problemen widmen. Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass der Großteil der Veranstaltungen in diesem Jahr abgesagt worden ist. Im Moment geht es zunächst einmal darum zu evaluieren, ob in diesem Jahr überhaupt noch Events ausgetragen werden oder ob die LGCT in diesem Jahr pausiert und im nächsten Jahr einen Neustart anstrebt.

