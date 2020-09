Der Sieg im Großen Preis des CSI5* von Grimaud, ausgetragen am Sonntagnachmittag, war heiß umkämpft. Insgesamt 15 Reitern gelang im Umlauf eine Nullrunde, darunter waren mit Christian Ahlmann mit Dominator 2000 Z und Daniel Deußer mit Tobago zwei deutsche Paare. Den Sieg machten im Stechen jedoch drei Belgier untereinander aus: Niels Bruynseels und Jos Verlooy sowie Gudrun Patteet.

Niels Bruynseels und seine 14-jährige Stute Gancia de Muze haben im Laufe ihrer gemeinsamen Karriere bereits etliche Erfolge feiern können. Beim Hubside Event in Grimaud, in der Nähe von St. Tropez zeigte das Dream-Team konstant Bestleistungen und sicherte sich gleich mehrere Platzierungen. Der krönende Abschluss des Turniers für den Belgier war dabei der Sieg im Großen Preis der CSI5* Tour. Niels Bruynseels und Gancia de Muze zeigten in diesem Springen eine fehlerfreie Runde bei der das Paar unter der Marke von 40 Sekunden blieb. Das bedeutete die klare Führung. Trotz der souveränen Runde musste der Belgier bis zum Schluss um die Spitzenposition bangen.

Letzter Starter im Stechen war sein Landsmann Jos Verlooy. Und der zeigte mit Igor ebenfalls eine fehlerfreie Runde (40,28). Der zweimalige belgische Champion kam an die Zeit von Niels Bruynseels und seiner schnellen Gancia (39,70) aber nicht heran und musste sich mit Platz zwei zufriedengeben. Deutlich dichter dran am Sieg war für einen Moment Gudrun Pattet und damit eine weitere Reiterin unter belgischer Flagge. Die Amazone meisterte den Stechparcours von Parcoursdesigner Cedric Longis in 39,86 Sekunden und hätte damit für ein rein belgisches Podium sorgen können. Doch leider kassierte Gudrun Pattet im Sattel von Seacoast Pebbles einen ärgerlichen Abwurf und fiel damit auf Platz neun zurück.

Daniel Deußer und Tobago belegten mit einer sauberen Runde im Stechen Platz sechs (41,58), Christian Ahlmann und Dominator 2000 Z kassierten vier Fehlerpunkte und rangierten am Ende auf Platz zehn. Besser lief es für Christian Ahlmann im Großen Preis der CSI3* Tour. Hier belegte er mit Solid Gold Platz drei. Der Sieg ging in dieser Prüfung wie auch im Fünf-Sterne-Grand Prix an den Belgier Niels Bruynseels, Platz zwei belegte der Brasilianer Marlon modolo Zanotelli mit Kalinka van de Nachtigaele.

