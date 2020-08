Noch mehr Medaillen in Ungarn

Der deutsche Dressur-Nachwuchs glänzt bei der EM in Ungarn mit exzellenten Ritten. Nach der Goldmedaille bei der Mannschaftswertung der Junioren konnte auch das Team der Children Gold holen. Einen Tag später sicherten sich die deutschen Junioren gleich das gesamte Podium bei der Einzelwertung.

Die Nachwuchs-Dressurreiter aus Deutschland sorgen bei ihrer Europameisterschaft in Ungarn für einen wahren Goldregen. Nach Gold in der Teamwertung der Altersklasse der Junioren, gelang den vier deutschen Teilnehmerinnen der U-18 Mannschaft mit Gold, Silber und Bronze in der Einzelwertung der nächste Coup. Am Freitag steht noch die Entscheidung in der Kür an – gut möglich, dass sich dann ein ähnliches Bild zeigt.

Die neue Europameisterin der Junioren im Dressursattel heißt Anna Middelberg. Mit ihrem Wallach Blickfang zeigte sie im Viereck von Pilisjaszfalu (Ungarn) einen Ritt, der von den Richtern mit 74,823 Prozent belohnt wurde. Damit erzielte das deutsche Paar das beste Ergebnis in dieser Prüfung und setzte sich an die Spitze des hochkarätigen Teilnehmerfeldes. Am dichtesten dran an diesem Ergebnis waren Anna Middelbergs Teamkolleginnen Valentina Pistner mit Flamboyant (73,912) und Jana Lang mit Baron (73,794), die sich mit diesen Leistungen Silber und Bronze in der Einzelwertung sichern konnten. Am Ende standen damit drei der vier deutschen U-18 Reiterinnen auf dem Podium und durften sich die EM-Schärpen anlegen lassen.

Anna Middelberg und Blickfang hatten bereits in der Teamwertung das beste deutsche Ergebnis geliefert. Valentina Pistner und Flamboyant hatten beim Ritt der Teamwertung etwas Pech, konnten in der Prüfung der Einzelwertung jedoch wieder ihre gewohnt sehr gute Leistung zeigen und sich damit einen Medaillenrang sichern. Allegra Schmitz-Morkramer und Lavissaro platzierten sich in ihrem Debutjahr bei den Junioren mit 71,206 Prozent auf Rang acht. Im vergangenen Jahr hatte das Paar bei der EM der Children Doppelgold holen können.

Für die drei Medaillenträgerinnen Anna Middelberg, Valentina Pistner und Jana Lang geht es am Freitag in die abschließende Kür.

Ergebnis

