Es werden andere Olympische Spiele, wenn im nächsten Jahr tatsächlich die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio ausgetragen werden. Nicht nur, weil die OS 2020 im Jahr 2021 stattfinden. Auch weil sie aufgrund der Corona-Pandemie wahrscheinlich ohne Zuschauer stattfinden werden. Impfstoff hin oder her.

Diejenigen, die davon geträumt haben, bei den Olympischen Spielen ausschließlich als Besucher olympischen Sport zu erleben, dürfen aller Voraussicht nach nicht nach Tokio reisen, um Leichtathleten, Schwimmer, Reiter, Radfahrer und all die anderen Sportler vor Ort zu feiern. Klar, Großveranstaltungen stehen ganz besonders im Verdacht die Ausbreitung des Corona-Virus zu begünstigen. Der Verzicht auf Besucher ist aber dennoch keine beschlossene Sache. Tokios Gouverneurin Yuriko Koike will alles daran setzen Besucher aus dem Ausland bei den Olympischen Spielen in Tokio zuzulassen.

Die Sicherheit hat allerdings höchste Priorität. Die Athleten selbst sollen nach den aktuellen Vorschlägen des IOC nur so kurz wie unbedingt notwendig vor Ort sein. Dabei hat es gerade für die Sportler immer einen großen Reiz, die Wettbewerbe anderer Disziplinen als Gast mitzuerleben. Ist der eigene Wettkampf bereits gemeistert, genießen es viele Aktive den anderen Kollegen verschiedenster Disziplinen und Sportarten zuzuschauen. Doch ein Vorschlag zielt nun darauf ab, dass Sportler in Japan nicht auf den Rängen als Zuschauer dabei sein sollen, wenn in Tokio Olympische Geschichte geschrieben wird. Zumindest wenn der Plan umgesetzt wird, den das IOC mit den Organisatoren in Japan Mitte November ausgearbeitet hat.

Dieser Entwurf sieht es vor, dass die Teilnehmer vier bis fünf Tage vor dem Beginn der eigenen Wettbewerbe anreisen und zwei bis drei Tage nach Beendigung ihrer eigenen Wettbewerbe wieder die Heimreise antreten. Das ist zwar bei einigen Disziplinen ohnehin der Fall. Aber eben nicht bei allen. Die möglichst kurze Aufenthaltszeit der Sportler soll zur Sicherheit beitragen. Aus diesem Grund sollen die Athleten auch auf touristische Ausflüge verzichten, die dazu da sind einen Eindruck von Land und Leuten zu bekommen.

Trotzdem hofft wohl aktuell noch jeder Sportlern, dass die Olympischen Spiele 2020 in Tokio im Jahr 2021 grundsätzlich erst einmal überhaupt stattfinden werden. Unvergesslich werden sie auf alle Fälle. So oder so.

