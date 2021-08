"So wie die Olympischen Spiele Sportarten von aktuellem Interesse - wie Skateboard, Surfen, Sportklettern - aufnehmen, ist es an der Zeit, Sportarten zu entfernen, die in der Öffentlichkeit keine Unterstützung finden", schrieb Guillermo in einem offenen Brief an den Präsidenten des internationalen Olympischen Komitees, Dr. Thomas Bach.

"Ansonsten riskiert man, seine gesellschaftliche Betriebserlaubnis zu verlieren", fügte sie hinzu.

Die Olympionikin marschierte zu Beginn der vorletzten Disziplin mit 24 Punkten Vorsprung klar Richtung Goldmedaille, doch Saint Boy verweigerte im Parcours mehrmals . Daraufhin versuchte Schleu auf Anraten von Raisner, das Pferd durch Einsatz von Gerte und Zügel unter Kontrolle zu bekommen.

Guillermo: "Geldstrafen und Sperren reichen nicht aus"

Der Weltverband des Modernen Fünfkampfes (UIPM) rief bereits eine Arbeitsgruppe ins Leben , welche die Geschehnisse der Reit-Disziplin in Tokio überprüfen und aufarbeiten soll. Regeländerungen stehen ebenfalls beim UIPM-Kongress im November auf dem Programm.

"Geldstrafen und Sperren reichen nicht aus, um andere Pferde vor Trainern zu schützen, die ähnliche Vergehen begehen könnten", warnt Guillermo und bezieht sich auf den Vorfall um das Pferd Jet Set.

Das Pferd des Schweizers Robin Godel wurde aufgrund von Verletzungen eingeschläfert.

Auch das Pferd Kilkenny blutete während des Finals im Springreiten. "Und obwohl Kilkenny Blut aus der Nase floss, zwang ihn der Ire Cian O’Connor, den Parcours zu beenden", schrieb Guillermo: "Die Beamten haben sich nicht bemüht, den Wettkampf sofort zu unterbrechen, um die Gesundheit des Pferdes zu überprüfen."

Bei den Olympischen Spielen 1900 wurde erstmals geritten. Seit den Spielen 1908 in London gab es immer mindestens eine Reit-Disziplin bei den Sommerspielen.

Ginge es nach PETA, hätte es sich bei den Olympischen Spielen erst einmal ausgeritten ...

