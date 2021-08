Das Pferd hatte sich an einem Wasserhindernis am Bein verletzt und wurde per Ambulanz in eine Tierklinik gebracht.

Dort wurde bei einer Ultraschalluntersuchung ein irreparabler Bänderriss direkt über dem Huf festgestellt.

Mit Einverständnis der Besitzer und des Reiters wurde beschlossen, den Wallach einzuschläfern.

Olympia - Reiten Vielseitigkeitsreiten: Der Geländeritt von Sandra Auffarth VOR 4 STUNDEN

Nach der Dressur hatte noch der dreimalige deutsche Olympiasieger Michael Jung (Horb) in Führung gelegen, doch auf seinem Wallach Chipmunk leistete er sich am Sonntag auf der Halbinsel Sea Forest einen Hindernisfehler.

"Schwarzer Tag für deutschen Reitsport": Jung patzt im Gelände

Der 39-Jährige wurde mit elf Punkten bestraft und fiel auf Rang zehn (32,10 Punkte) zurück.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: Jung und Auffarth patzen - Krajewski kämpft um Gold

(SID)

Olympia - Reiten Starker Ritt von Julia Krajewski im Gelände VOR 6 STUNDEN