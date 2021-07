Pferdesport

Olympia in Tokio: Deutsche Dressurpferde sind nach 19 Stunden Flug in Tokio angekommen

Nach 19 Stunden Flug sind "Stewardess" Isabell Werth und die deutsche Dressur-Equipe samt ihrer Pferde in Tokio gelandet. Die Vierbeiner waren in Lüttich in Transportboxen verladen worden und kamen wohlbehalten in Japan an. Am 24. und 25. Juli startet der Dressur-Wettbewerb der olympischen Spiele mit dem Grand Prix.

00:00:38, Gestern Am 16:15