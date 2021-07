Die deutschen Dressurreiter wollen das Projekt Gold im Teamwettbewerb erfolgreich gestalten. Nach der überlegen gewonnenen Qualifikation geht die Equipe um Isabell Werth als klarer Favorit auf den Sieg in den Mannschaftswettbewerb. Das Trio ist in absoluter Gold-Form, Werth, Dorothee Schneider und Jessica von Bredow-Werndl gewannen auch im Einzelwettbewerb jeweils ihre Qualifikationsgruppe.

Das gesamte deutsche Olympiateam blickt mit Vorfreude auf den olympischen Teamwettbewerb der Dressurreiter, denn es könnte nach dem Sieg von Ricarda Funk im Kanuslalom die nächste Goldmedaille für Deutschland bei den Spielen von Tokio geben. Das Dressur-Team macht aus dem Gold-Ziel auch keinen Hehl. "Wir haben erstmal die große Aufgabe, in der Mannschaftswertung den Erwartungen der Außenstehenden, aber auch unseren eigenen Erwartungen standzuhalten", sagte Werth im "ZDF"-Interview. "Es wäre falsche Bescheidenheit zu sagen, die deutsche Mannschaft gäbe sich mit Silber oder Bronze zufrieden."

Im Teamfinale gehen acht Mannschaften mit jeweils drei Reitern an den Start. Neben Deutschland haben sich Dänemark, Großbritannien, die Niederlande, Portugal, Spanien, Schweden und die USA qualifiziert. Der Wettbewerb wird in drei Gruppen durchgeführt. In den ersten beiden Gruppen gehen die Starter in umgekehrter Reihenfolge ihrer Ergebnisse aus dem Grand Prix in den Wettbewerb. Für Deutschland tritt also Dorothee Schneider auf Showtime in der ersten Gruppe als letzte Athletin an. Sie startet gegen 11.10 Uhr.

In der zweiten Gruppe ist Isabell Werth auf Bella Rose die letzte Starterin, ihr Einsatz wird gegen 12.45 Uhr erwartet. Im Anschluss an ihren Auftritt gibt es eine Pause und die Zwischenergebnisse werden berechnet. In der dritten Gruppe will Jessica von Bredow-Werndl auf Dalera die Goldmedaille einfahren. Die Entscheidung wird gegen 15.05 Uhr erwartet. Seit 1984 ging im Mannschaftswettbewerb die Goldmedaille nur einmal nicht nach Deutschland. Die Bedingungen vor Ort sind laut Equipe-Chef Klaus Roeser sehr gut. "Das sucht seinesgleichen, was wir hier vorgefunden haben", sagte er.

Der Mannschaftswettbewerb im Dressurreiten

10:10 Uhr: Spanien eröffnet den Teamwettbewerb. Severo Jurado Lopez gelingt eine gute Leistung zum Start. Auf Fendi T reitet er sehr ruhig, wählt teilweise enge, anspruchsvolle Winkel in der Passage und meistert diese aber sehr souverän. Er eröffnet den Teamwettbewerb mit 2308 Punkten für Spanien.

9:30 Uhr: Herzlich Willkommen zum Liveticker auf Eurosport.de. Im Teamwettbewerb der Dressurreiter will das deutsche Team nach dem Sieg von Ricarda Funk im Kanuslalom die nächste Goldmedaille des Tages gewinnen. Die Dressurreiter sind als Goldlieferanten und Favoriten im Teamwettbewerb prädestiniert dafür. Ich bin Christian Missy und ich begleite für euch den Dressur-Mannschaftswettbewerb. Viel Spaß.

