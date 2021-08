Am Montag, 2. August ab 10:00 (MESZ) begleitet Eurosport die Team-Entscheidung beim Vielseitigkeitsreiten im Springen im Liveticker.

Nachdem die deutsche Dressur-Equipe um Jessica von Bredow-Werndl in Tokio mit zwei Goldmedaillen vorgelegt hat, sind nun die Vielseitigkeitsreiter auf der anspruchsvollen Geländestrecke der Halbinsel Sea Forest gefordert.

Das Team, bestehend aus Sandra Auffahrt, Julia Krajewski und Michael Jung, muss dabei hohen Erwartungen standhalten, da Letzterer nach Doppel-Gold sowohl in London 2012 als auch Rio 2016 historisches erreichen kann. Der Medaillengarant Jung kann als erster Vielseitigkeitsreiter überhaupt dreimal Einzel-Gold bei Olympischen Spielen gewinnen - und das sogar nacheinander.

Eurosport.de verfolgt den Wettkampf hier im Liveticker. Viel Spaß dabei.

Vielseitigkeitsreiten Team - Entscheidung im Springen - Liveticker

10:52 Uhr: Nicolas Touzaint liefert für Frankreich eine Runde mit nur einem Zeitfehler, aber ohne Abwurf. Mit nun 97,50 Punkten bleibt Frankreich zunächst in Führung.

10:49 Uhr: Jesse Campbell aus Neuseeland zeigt eine sehr konzentrierte Leistung, bekommt aber einen Zeitfehler aufgebrummt. Trotzdem bleibt das Team mit 104,40 Punkten an der Spitze.

10:46 Uhr: Doug Payne hat bei der Zweifachen einen Abwurf. Durch den Fehler hat die USA 113,40 Punkte und bleibt knapp in Führung.

10:43 Uhr: Nun ist Sandra Auffahrt an der Reihe. Die Deutsche zeigt eine starke Leistung und kommt ohne Fehler durch. Deutschland hat aktuell 114,20 Punkte auf dem Konto. Damit könnte Deutschland ein paar Plätze nach vorne rutschen.

10:41 Uhr: Für Italien tritt Arianna Schivo an. Bei der Zweifachen unterläuft ihr der erste Abwurf. Italien hat damit aktuell 136,80 Punkte.

10:39 Uhr: Für Irland geht Sarah Ennis in den Parcours. Vier Strafpunkte sind es am Ende, Irland liegt bei 165 Punkten.

10:37 Uhr: Der Chinese Huadong Sun hat nur einen Abwurf in seinem Ritt. Mit 195,20 Punkten geht China klar in Führung.

10:35 Uhr: Eveline Bodenmüller geht ebenfalls ohne Strafpunkte durch den Parcours. 331,40 Punkte sind damit das Zwischenergebnis für die Schweiz.

10:33 Uhr: Für Japan geht Ryuzo Kitajima in den Parcours. Er ist als Ersatzreiter am Start. Er kommt fehlerfrei durch die Dreifache. Der 35-Jährige ist der Erste heute, der ohne Strafpunkte durchkommt. Japan steht nun bei 342,5 Punkten. Damit geht Japan in Führung.

10:30 Uhr: Jetzt kommt die Entscheidung im Teamwettbewerb. Sara Algotsson Ostholt startet für Schweden, macht aber ein paar Fehler zu viel. Bei 723,90 Punkten liegt Schweden durch diesen Auftritt.

10:26 Uhr: Die Österreicherin Lea Siegl ist die letzte Einzelstarterin. Sie kommt fehlerfrei durch die Dreifache, in der Zweifachen gibt es aber einen Fehler. Vier Strafpunkte bedeuten 39 Punkte in der Gesamtwertung. Das könnte für das Einzelfinale reichen.

10:24 Uhr: Fouaad Mirza aus Indien hat einen Abwurf in der Dreifachen. In der Zweifachen ist er aber der Erste bisher, der fehlerfrei durchkommt. Beim letzten Sprung unterläuft noch ein Abwurf. Er landet bei 47,20 Punkten.

10:20 Uhr: Die Kanadierin Colleen Loach meistert die Dreifache ohne Probleme. Doch danach kommen zwei Abwürfe hinzu. Mit 50,80 Punkten wird es eng, das Einzelfinale zu erreichen.

10:18 Uhr: Der Tscheche Miloslav Prihoda hat nur einen Abwurf. Gute Leistung des Tschechen.

10:16 Uhr: Der Russe Andrey Mitin kommt vor dem Aussprung bei der Dreifachen komplett aus dem Rhythmus und muss darum kämpfen, überhaupt im Sattel zu bleiben. Danach leistet er sich weitere Abwürfe und landet bei 92,10 Punkten. Das ist keine gute Leistung.

10:14 Uhr: Der Tscheche Miroslav Trunda hat ebenfalls an der Zweifachen Probleme. Am Ende kommt er auf 101,7 Punkte.

10:12 Uhr: Nicolas Wettstein aus Ecuador sammelt den ersten Abwurf ebenfalls spät, gegen Ende häufen sich dann aber die Fehler und summieren sich auf 105,30 Punkte. So kann er sich nach vorne arbeiten im Gesamtklassement.

10:09 Uhr: Der Däne Peter T. Flarup kommt sehr gut in den Wettbewerb und sammelt erst bei der Zweifachen die ersten Strafpunkte. Nur ein Abwurf, gute Zeit - starke Leistung. Das Gesamtergebnis ist 104,90.

10:08 Uhr: Thomas Heffernan aus Hong Kong leistet sich ebenfalls an mehreren Hindernissen Springfehler. 17,20 Strafpunkte kommen hinzu. Mit 119,50 schließt er ab.

10:05 Uhr: Der Russe Mikhail Nastenko sammelt schon früh die ersten Strafpunkte und landet bei 133,80.

10:00 Uhr: Der erste Reiter ist Francisco Gavino Gonzalez. Er sammelt zwölf Springfehler und schließt mit 135,3 Punkten ab.

9:55 Uhr: In wenigen Momenten geht es los. Zuerst starten die Einzelreiter, danach die Teamreiter. Das Team-Springen ist auch die Qualifikation für den Einzelwettbewerb im Springen.

9:00 Uhr: Das ist der aktuelle Zwischenstand nach Dressur und Geländeritt:

Großbritannien 78,3

Australien 96,2

Frankreich 97,1

Neuseeland 104,00

USA 109,4

Deutschland 114,2

Italien 132,8

Irland 161,0

China 185,6

Schweiz 311,40

Japan 342,5

Polen 362,6

Brasilien 455,2

Schweden 711,1

8:45 Uhr: Herzlich Willkommen zum Liveticker auf Eurosport.de. Heute steht die Entscheidung im Mannschafts-Vielseitigkeitsreiten an. Die Deutschen gehen als Medaillenkandidat in den Wettbewerb. Ich bin Christian Missy und ich begleite für Euch den Wettkampf. Viel Spaß.

