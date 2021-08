In Japan holte sich Hoy seine insgesamt sechste Medaille im Vielseitigkeitsreiten. Mit Silber in der Mannschaft und Bronze im Einzel zog er jetzt mit seinen Reitkollegen John Michael Plumb aus den USA und Mark Todd aus Neuseeland gleich, die ebenfalls sechs Medaillen über mehrere Olympische Spiele hinweg sammelten. Die Besonderheit bei Hoy? Er ist inzwischen 62 Jahre alt und seine Medaillen errang er mit einem Abstand von nicht weniger als 28 Jahren.

Hoy gab sein Olympia-Debüt 1984 in Los Angeles, doch erst acht Jahre später stand er in Barcelona 1992 das erste Mal auf dem Podium. Im Alter von 33 Jahren gewann Hoy dort Gold im Team und legte vier Jahre später in Atlanta eine weitere Goldmedaille nach. In Sydney folgte ein weiteres Team-Gold, aber auch eine Silber-Medaille im Einzel. 2004 in Athen und 2012 in London konnte er keine Medaille gewinnen. Es sah so aus, als hätte er seinen sportlichen Zenit überschritten. Aber weit gefehlt, wie er nun in Tokio unter Beweis gestellt hat.

