Für die Equipe von Springreit-Bundestrainer Otto Becker wird es erstmals am 3. August mit der Qualifikation für das Einzel ernst. Die Entscheidung um die Medaillen fällt tags darauf, das Finale in der Mannschafts-Konkurrenz steigt am 7. August.

Neben Deußer (Wiesbaden) mit Killer Queen sind in Tokio für Deutschland auch Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Mumbai, Maurice Tebbel (Emsbüren) mit Don Diarado und Andre Thieme (Plau am See) mit Chakaria dabei. Tebbel ist für die Mannschaft gesetzt, über die Rolle des Ersatzreiters ist noch keine Entscheidung gefallen.

(SID)

