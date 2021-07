Pferdesport

Olympia 2021: Gold und Silber für Jessica von Bredow-Werndl und Isabell Werth - die Medaillenzeremonie

Topfavoritin Jessica hat die Kür im Dressurreiten bei Olympia 2021 in Tokio in eindrucksvoller Manier vor ihrer Landsfrau Isabell Werth für sich entschieden und damit bereits ihre zweite Goldmedaille bei den Sommerspielen in Japan gewonnen.

00:05:39, vor 35 Minuten