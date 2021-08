Pferdesport

Olympia 2021: Maurice Tebbel mit Don Diarado im Team-Springen ebenfalls nicht fehlerfrei

Maurice Tebbel geht als zweiter deutscher Reiter in das Team-Springen bei den Olympischen Spielen in Tokio. Auf Don Diarado bleibt aber auch der 27-Jährige wie seine Teamkollegen nicht makellos. Am Ende stehen vier Fehler auf dem Konto von Tebbel und Don Diarado.

