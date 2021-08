Pferdesport

Olympia 2021 - Springreiten: Musiker-Tochter Jessica Springsteen reitet um Gold in Tokio

Jessica Springsteen, Tochter von Musiklegende Bruce Springsteen, ist mit Team USA bei den Olympischen Spielen in Tokio am Start. Für die 29-Jährige geht es im Team-Wettbewerb der Springreiter im Stechen gegen Schweden um Gold. So lief der Ritt der Springsteen-Tochter.

00:01:37, vor einer Stunde