Mit hoher Mathematik ist der Weg zum angestrebten Doppel-Gold nicht verbunden, das rechnete Hans Melzer seinen Vielseitigkeitsreitern unmissverständlich vor. "Wir addieren drei Top-Einzelergebnisse zu einem Top-Mannschaftsergebnis. Das wäre unser Wunsch", sagte der Bundestrainer.

Die Dressur-Equipe hat das in Tokio schon vorgemacht , und auch die Buschreiter haben im am Freitag beginnenden Medaillenpoker ein vielversprechendes Blatt auf der Hand - mit dem Trumpf Michael Jung.

Der 38 Jahre alte Alleskönner hat sich in den vergangenen Jahren den Ruf als Medaillengarant redlich verdient, besonders auf olympischer Bühne.

Olympia - Reiten Von Bredow-Werndl und das goldene Pferd: Feuertanz ins La-La-Land VOR 13 STUNDEN

Mit dem legendären braunen Wallach Sam flog Jung 2012 in London zu Gold im Einzel und im Team. Vier Jahre später in Rio wiederholte er dieses Kunststück im Einzel, das Team holte Silber.

Von Bredow-Werndl mit Traumritt in der Dressur zu Einzel-Gold

Historische Chance im Blick

Mittlerweile genießt Sam den verdienten Ruhestand. Doch mit dem 13-jährigen Hannoveraner Wallach Chipmunk, den er vor zweieinhalb Jahren von Teamkollegin Julia Krajewski übernahm, hat Jung das nächste hochveranlagte Pferd unterm Sattel. Und in Tokio bietet sich dem Duo eine historische Chance: Als erster Vielseitigkeitsreiter überhaupt kann Jung dreimal Einzel-Gold bei Olympischen Spielen gewinnen - und das sogar nacheinander.

Der hohen Erwartungen ist er sich durchaus bewusst. "Der Druck ist sicher da", sagte der Reitmeister aus Horb, "natürlich auch von mir selber". Ehrgeiz und Perfektionismus sind die Basis seiner Erfolge, dennoch wollte er in Tokio kein Medaillenziel ausgeben - zumindest nicht öffentlich.

"Ich möchte eine tolle Leistung abliefern", sagte der dominante Buschreiter der vergangenen Jahre, der einst gleichzeitig Welt- und Europameister sowie Olympiasieger war, ganz nüchtern: "Am Ende ist es wichtig, dass man als Sportler selber mit seiner Leistung zufrieden ist. Und dann muss man sehen, was dabei rauskommt."

Doppel-Gold das klare Ziel

Los geht es in Tokio mit der Dressur, Jung geht als letzter Reiter des deutschen Trios erst am Samstag auf das Viereck. Den Start machen am Freitag Krajewski mit der elfjährigen Amande de B'Neville und Ex-Weltmeisterin Sandra Auffarth mit dem elfjährigen Fuchshengst Viamant du Matz, genannt Mat.

Am Sonntag folgt die Geländeprüfung auf der Halbinsel Sea Forest in der Bucht von Tokio, tags darauf fällt im Springen die Entscheidung über die Medaillen in Einzel und Mannschaft.

Und obwohl die Abwesenheit der zweimaligen Mannschafts-Olympiasiegerin Ingrid Klimke nach einem folgenreichen Sturz Ende Mai schwer wiegt, will Bundestrainer Melzer seine Reiter ganz vorne mitmischen sehen. "Ich wäre ein schlechter Trainer und die drei wären schlechte Reiter, wenn Doppel-Gold nicht das Ziel wäre", sagte der 70-Jährige vor seinem letzten großen Turnier als Bundestrainer nach den deutschen Meisterschaften in Luhmühlen.

Und schon da ging der Titel - wie könnte es auch anders sein - an seinen "Gold-Jung".

"Jetzt äppelt er": Deutsches Gold-Pferd Dalera erleichtert sich

Das könnte dich ebenfalls interessieren: Formationsflug zu Gold! Dressur bleibt deutsches Königinnenreich

(SID)

Olympia - Reiten Gold und Silber für Deutschland in der Einzel-Dressur VOR EINEM TAG