Pferdesport

Olympia 2021: Viscera von schwedischer Vielseitigkeitsreiterin Therese Viklund hat nur ein Auge

Die schwedische Vielseitigkeitsreiterin Therese Viklund geht bei den Olympischen Spielen mit einem besonderen Pferd an den Start. Ihrer Stute Viscera musste 2018 wegen einer Augenentzündung das linke Auge entfernt werden. Trotz aller Hindernisse kann Viscera mit ihrer Reiterin aber weiterhin den Pferdesport ausüben, so auch in Tokio.

00:01:25, vor einer Stunde