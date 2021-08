Pferdesport

Olympia 2021: Peder Fredricson entscheidet Team-Springen im Stechen um Gold gegen USA für Schweden

Im Team-Wettbewerb der Springreiter bei den Olympischen Spielen in Tokio geht es in das Stechen um Gold. Der Olympia-Sieg entscheidet sich zwischen den beiden Teams aus Schweden und den USA. Peder Fredricson tritt als Letzter für die Skandinavier an und bringt das schwedische Gold über die Ziellinie.

00:01:53, vor 16 Minuten