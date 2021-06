Publiziert 20/06/2021 Am 14:17 GMT | Update 21/06/2021 Am 07:27 GMT

Mit Chipmunk blieb der Schwarzwälder in der abschließenden Springprüfung fehlerfrei und ließ keine Zweifel am Gesamtsieg aufkommen. Begleitet wird Jung ins fernöstliche Kaiserreich von Ex-Weltmeisterin Sandra Auffarth aus Ganderkesee, die mit Viamant Rang zwei belegte, und der Warendorferin Julia Krajewski, die mit Amande Dritte wurde.

"Souveräner kann man nicht gewinnen", lobte Bundestrainer Hans Melzer seinen Topreiter, der das Lob gleich an sein Pferd weitergab: "Ich bin sehr, sehr zufrieden. An allen drei Tagen war Chipmunk in einer Superform." Als Reservereiter für Tokio wurde Andreas Dibowski aus Döhle mit Corrida nominiert.

Die sommerliche Hitze im Heidedorf Luhmühlen war auch klimatisch ein olympischer Test. "Auch unter diesem Aspekt eine richtige Generalprobe", sagte Melzer. Der 70-Jährige wird sein Amt im Dezember nach 20 Jahren aufgeben, Nachfolger wird der zehn Jahre jüngere Peter Thomsen, 2008 und 2012 Mannschafts-Olympiasieger.

Passen musste Titelverteidigerin Ingrid Klimke. Die Europameisterin aus Münster fällt auch für Olympia aus, nachdem sie Ende Mai mit ihrem Nachwuchspferd Cascamara gestürzt war und am Brustkorb operiert werden musste. Die 53-Jährige peilt ein Comeback bei den europäischen Titelkämpfen Ende September in Avenches/Schweiz an.

Bereits am Mittag hatte Christoph Wahler (Bad Bevensen) seinen ersten Sieg in einer Fünf-Sterne-Prüfung nur knapp verpasst. Der 26-Jährige musste sich mit Carjatan nur der Britin Mollie Summerland mit Charly geschlagen geben.

Rang drei ging an Ariel Grald aus den USA mit Masterplan, Jung wurde mit Wild Wave Fünfter. Eine bessere Platzierung hatte sich der Ex-Weltmeister durch einen Patzer am Samstag im Gelände verdorben. Wegen der angespannten Pandemielage in Großbritannien waren mehrere Topreiter von der Insel nicht nach Deutschland gekommen.

