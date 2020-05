Pilotprojekt in Niedersachsen macht Hoffnung auf eine Öffnung des Reitsports

Für die Veranstalter ist es ein Pilotprojekt, für die Springreiter hat das Projekt Leuchtturm-Charakter: Der erste Wettbewerb, bei dem Berufsreiter junge Pferde in Springpferde-Prüfungen vorstellen können, seit der Corona-Shutdown den Reitsport zum Stillstand gezwungen hat. Ausgetragen in Westergellersen, wo große Flächen große Abstände ermöglichen.

Der Anfang ist gemacht. Von Donnerstag bis Sonntag dieser Woche haben Berufsreiter und Ausbilder von Springpferden in Westergellersen (Niedersachsen) ihre jungen Pferde satteln und im Parcours präsentieren können. Natürlich unter strengen Auflagen und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Veranstaltung war ein Pilotprojekt, das vom RV Montagsclub e.V. in Abstimmung und mit Genehmigung vom Landkreis Lüneburg und des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz durchgeführt wurde. Ein erster Schritt in Richtung Normalität, der für die Berufsreiter und Pferde-Ausbilder ein bedeutender Lichtblick ist.

Vier Vorbereitungsplätze, eine limitierte Anzahl von Reitern auf den Abreiteplätzen, eine Meldestelle, die ausschließlich telefonisch und per E-mail kontaktiert werden darf und großzügige Abstände sind der Stoff aus dem in Corona-Zeiten Springreiter-Träume geschaffen werden. Auf Boxen, in denen Pferde untergebracht werden können, wurde bewusst verzichtet, um räumliche Engpässe und das damit einhergehende Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Der Verzicht stellte für die Springreiter keine große Entbehrung da. Nach der Prüfung wurden die teilnehmenden Pferde gleich wieder aufgeladen. Auch zwischen den LKWs wurden großzügige Abstände von zehn Metern eingehalten.

Zu den Maßnahmen, die vom Veranstalter RV Montagsclub e V. mit dem Amt abgestimmt waren, gehörte das Tragen von Schutzmasken, das für alle Anwesenden vorgeschrieben wurde. “Das haben wirklich alle vorbildlich befolgt” berichtet Karl-Heinz Klasen, 1. Vorsitzender des Montagsclubs e.V., der an allen Tagen vor Ort war und sich von der Einhaltung der Regeln überzeugte. Auch die Ämter der Stadt Lüneburg wollten wissen, ob in der Westergellersener Heide alle Regeln und abgesprochenen Maßnahmen befolgt wurden. Sowohl das Ordnungsamt wie auch das Gesundheitsamt schickte einen Kollegen vorbei, um vor Ort eine Kontrolle vorzunehmen.

Beeindruckt waren die kontrollierenden Beamten mit Sicherheit schon an der Einfahrt. Denn Karl-Heinz Klasen hatte die Fläche seitlich der Zufahrtsstraße, auf der die LKWs geparkt wurden, durchgehend mit einem hohen Bauzaun abgeschirmt. “Damit haben wir nach außen signalisiert “Hier kommt keiner rein, den wir hier nicht haben wollen” – das war mir wichtig. Besucher sind ja nicht zugelassen.”

Schon in der Ausschreibung, die ausschließlich für Berufsreiter und Ausbilder von Springpferden sowie deren Auszubildende ausgelegt war, stand notiert, dass abgesehen von Reitern und Pflegern keine weiteren Personen auf dem Gelände erlaubt sind. Auch Pferdebesitzer mussten sich dieser Regel fügen. Am Eingang des Turniergeländes, das zu anderen Zeiten für die Austragung der Vielseitigkeiten in Luhmühlen genutzt wird, mussten alle Personen – Reiter wie Pfleger – ihre Akkreditierungen vorweisen und die notwendigen persönlichen Daten angeben, die im Falle einer später festgestellten Corona-Infektion die Benachrichtigung der Kontaktpersonen ermöglicht.

Das Programm bestand aus täglich vier Springpferde-Prüfungen, also vier Prüfungen, in denen junge Pferde an den Start gebracht werden können. Das Niveau reichte vom A-Parcours bis zu M-Niveau. Mit dieser Prüfungs-Auswahl sollten bewusst die Berufsreiter angesprochen werden, die davon leben junge Pferde auszubilden und in den Sport zu bringen.

Das Fazit nach vier Tagen Pilotprojekt ist durchweg positiv. Springreiter und Veranstalter möchten jetzt gerne mit diesem Konzept weitermachen und auch in den nächsten Wochen Turniere durchführen. Doch zunächst muss die Rückmeldung von den Behörden und der Landeskommission Niedersachsen abgewartet werden. Wenn von diesen Seiten grünes Licht kommt, kann es weitergehen. “Es gibt hier in Niedersachsen, aber auch in Schleswig-Holstein und in Mecklenburg Anlagen, die ebenfalls so viel Fläche und eine Struktur haben, dass man mit diesem Konzept ein Turnier veranstalten kann. Ich würde mir wünschen, dass sich weitere Veranstalter dazu entschließen, diesen Schritt zu wagen,” so Karl-Heinz Klasen. (sts)

