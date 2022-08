Nicht auf dem Programm steht in Herning das Vielseitigkeitsreiten. Die ehemals "Military" genannte Sportart hat ihre WM vom 14. bis 18. September in Pratoni del Vivaro in Italien.

Im Dressurreiten und im Springreiten bieten die Titelkämpfe auch die erste Chance für die Qualifikation zu den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris.

Ad

Im Dressurreiten lösen, die als Gastgeber der Spiele automatisch startberechtigten Franzosen abgezogen, die besten sechs Teams vorzeitig das Ticket für Paris. Im Springreiten sind es die Top fünf Mannschaften.

Pferdesport Dressurpreis von Aachen: Wandres Zweiter hinter Dufour 03/07/2022 UM 13:08

Hier bieten wir Euch einen Überblick über die Reit-WM in Herning einschließlich der Übertragungen live im TV und im Livestream.

Reit-WM in Herning: Zeitplan

Dressurreiten

06.08, 08:00 Uhr: Mannschaftswettbewerb, Teil 1

Mannschaftswettbewerb, Teil 1 07.08, 08:00 Uhr: Mannschaftswettbewerb, Teil 2

Mannschaftswettbewerb, Teil 2 08.08, 12:00 Uhr: Grand Prix, Special

Grand Prix, Special 10.08, 19:00 Uhr: Grand Prix, Kür

Springreiten

10.08, 08:30 Uhr: Mannschaftswettbewerb, Teil 1

Mannschaftswettbewerb, Teil 1 11.08, 08:00 Uhr: Qualifikation Einzel

Qualifikation Einzel 12.08, 16:00 Uhr: Mannschaftswettbewerb, Teil 2

Mannschaftswettbewerb, Teil 2 14.08, 15:00 Uhr: Final Four

Voltigieren

06.08, 08:30 Uhr: Technischer Wettbewerb

Technischer Wettbewerb 07.08, 08:30 Uhr: Mannschaftswettbewerb, Teil 1

Mannschaftswettbewerb, Teil 1 08.08, 09:00 Uhr: Mannschaftswettbewerb, Teil 2

Mannschaftswettbewerb, Teil 2 10.08, 09:00 Uhr: Finale

Para-Dressage

10.08, 09:00 Uhr: Einzel, Klasse II, IV und V

Einzel, Klasse II, IV und V 11.08, 09:00 Uhr: Einzel, Klasse I und III

Einzel, Klasse I und III 12.08, 09:00 Uhr: Team, Klasse II, IV und V

Team, Klasse II, IV und V 13.08, 09:00 Uhr: Team, Klasse I und III

Team, Klasse I und III 14.08, 09:00 Uhr: Kür, alle Klassen

Die Reit-WM live im TV

Eurosport zeigt die Entscheidung in der Kür der Dressurreiter am Mittwoch, 10. August 2022, live im TV. Die Sendung beginnt um 19:45 Uhr. Am 12. August folgt die Entscheidung im Teamwettbewerb Springreiten, Start der Übertragung auch dort um 19:45 Uhr.

Die ARD überträgt das Final Four der Springreiter am Sonntag, 14. August, ab 15:00 Uhr.

Die Reit-WM im Livestream

Eurosport bietet die Entscheidungen in den Mannschaftswettbewerben der Springreiter und Dressurreiter auch im Eurosport Player und bei bietet die Entscheidungen in den Mannschaftswettbewerben der Springreiter und Dressurreiter auch imund bei discovery+ an.

Die ARD zeigt die Finals im Teamwettbewerb und Einzel der Springreiter jeweils im Livestream bei sportschau.de.

Jede Session in Herning könnt Ihr im Livestream bei clipmyhorse.tv.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Nach Vorfällen beim Chio: PETA fordert Abschaffung des Reitsports

Gold und Silber für Bredow-Werndl und Werth - die Medaillenzeremonie

Pferdesport Hiobsbotschaft in Aachen: Canters Hengst Allstar eingeschläfert 02/07/2022 UM 14:20