Reitsportler sichern die sportliche Zukunft im Shutdown online

Der Stillstand im Reitsport hält weiter an. Wann die ersten bedeutenden Turniere stattfinden können, steht weiterhin in den Sternen. Zuhause auf der eigenen Anlage wird unterdessen die Zukunft sichergestellt. Online.

Der Sport ruht. Niemand weiß wie lange. Spring- und Dressurreiter, Fahrer und Vielseitigkeits-Reiter müssen auf unbestimmte Zeit weiter auf Turniere verzichten. In der Zwischenzeit wird in bescheidenem Maß an der Zukuft gefeilt. Die Zeit, die Pferdesportler aktuell unfreiwillig zur Verfügung haben, investieren sie dabei zum großen Teil in Nachwuchspferde. Nicht nur in das Training, sondern auch in die Suche nach potentiellen Zukunfts-Stars. Das geht auch online. Online-Pferde-Auktionen sind bereits in den letzten Jahren in Mode gekommen. Jetzt stellen sie (fast) die einzige Möglichkeit Zukunftshoffnungen zu erwerben.

Für Zuschauer stellen sich Reitsport-Turniere als Aneinanderreihung von Prüfungen dar, die aufgrund der sportlich anspruchsvollen Aufgaben interessant zu beobachten sind. Für Reiter sind Turniere weitaus mehr als das. Egal ob Springen, Dressur, Reining, Vielseitigkeit oder Fahrsport – Turniere bieten die Möglichkeit die Form der eigenen Pferde zu überprüfen und Nachwuchspferde an neue Aufgaben heranzuführen. Genauso aufmerksam nehmen Pferdesportler aber auch die Pferde der Kollegen wahr. Gespräche mit Mitstreitern über Pferde, die zum Verkauf stehen, über Pferde, die zur Probe im eigenen Stall stehen, die mit dem Verkaufs-Auftrag übernommen wurden, machen einen wichtigen Teil der Arbeit auf einem Turnier aus. Dabei hält jeder stets Ausschau nach dem passenden zukünfitgen Sportpartner für den eigenen Sattel.

Mit dem Stillstand im Sport bricht so auch ein wichtiger Impuls für den Pferdehandel weg. Erschwerend kommt hinzu, dass Pferde heute häufig über Landesgrenzen hinweg verkauft werden. Reisen in andere Länder, um Pferde in Augenschein zu nehmen oder auszuprobieren, ist aktuell nicht erlaubt. Was bleibt, ist zuhause am Rechner Videos von Pferden anzuschauen und nach dem optischen Eindruck zu entscheiden. Interessant ist das vor allem bei Fohlen und jungen Pferden, die noch nicht geritten sind. Der Weg in den Sport ist dann zwar noch weit, aber dafür sind die Nachwuchs-Hoffnungen auch noch vergleichsweise erschwinglich.

Eine andere Methode, wie der Reitsport online unterstützt und für die Zukunft gesichert wird, sind Charity-Aktionen, die aktuell von vielen Spitzensportlern in verschiedenen Ländern ins Leben gerufen werden. Die besten Reiter aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland engagieren sich im Netz und sammeln Geld, mit dem Reitsport-Einrichtungen wie Pony- und Reitschulbetriebe unterstützt werden sollen. So hat Isabell Werth mit “Pony for Future” rund 90.000 Euro zusammen gebracht. Das Geld soll Reitschulen durch die schwere Zeit helfen. Denn in der Zeit des Shutdowns laufen die Kosten für Futter und Personal, Tierarzt und Schmied weiter, auch wenn die Einnahmen aus dem Reitunterricht wegfallen. Diese Betriebe haben oft keine Rücklagen, stellen aber die Basis-Ausbildung sicher und sind daher unverzichtbar. Dass Spitzensportler in dieser schweren Zeit die Basis im Auge behalten und sich für sie engagieren, ist ein schöner Beitrag, der die Reitsport-Gemeinschaft stärkt.

