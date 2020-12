Alles etwas anders ist im Corona-Jahr 2020 schon das neue „normal“. So werden die Deutschen Meisterschaften der Springreiter nach mehrfacher Planänderung nun erstmals im Dezember ausgetragen. Der Veranstaltungsort ist das Reitsportzentrum in Riesenbeck, dort wo Ludger Beerbaum zuhause ist. Erfahrung mit Championaten hat der 57-Jährige – sowohl als Reiter wie auch als Veranstalter. Doch die DM der Senioren im Springsattel auszurichten, ist auch für ihn eine Premiere.

Wenn die Kollegen am kommenden Wochenende in den Sattel steigen, um den Titel zu holen, wird auch Ludger Beerbaum auf's Pferd steigen. Allerdings wird er nicht bei den Prüfungen der Dm antreten. Ausgeschrieben als CSI wird es jedoch ausreichend Möglichkeiten für ihn geben, seine Pferde einer Formüberprüfung zu unterziehen.

29/11/2020 AM 11:44

Bei der DM am Start ist ein großes Aufgebot der besten Reiter Deutschlands angekündigt. Bundestrainer Otto Becker kann vor Ort gleich etliche seiner Besten aus dem Kader persönlich zu treffen. Dazu gehören unter anderem Christian Ahlmann, Daniel Deußer und Marcus Ehning. Doch der Austausch wird aufgrund der Corona-Vorschriften nicht leicht werden. Jeder Reiter darf einen Pferdepfleger mitbringen, wird also manches selbst machen müssen, was sonst von einer weiteren Begleitperson, Pferdebesitzer oder der Familie übernommen werden kann.