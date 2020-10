Der Franzose Simon Delestre lieferte im Sattel von Chesall Zimequest eine fehlerfreie Runde. Das Paar erreichte die Ziellinie in 40,62 Sekunden. Der Italiener Emanuele Gaudiano zeigte ebenfalls eine hervorragende Leistung auf Chalou und konnte dabei die Zeit von Delestre unterbieten. Die Uhr stopppte drei Zehntelsekunden vor der Zeit des Franzosen und zeigte 40,53 Sekunden. Der Belgier Peter Devos setzte im Sattel von Jade Bisshop alles daran sich einen Podiumsplatz zu sichern. Das Paar schaffte eine Nullrunde, musste sich aber hinter den beiden anderen Reitern einreihen und beendete den Test in 41,15 Sekunden.

Daniel Deußer, im Sattel von Casallvano kassierte einen Abwurf und konnte bei der Entscheidung um den Sieg nicht eingreifen. Am Ende belegte er als bester deutscher Teilnehmer Platz sechs. Scott Brush und Hello Jefferson waren es schließlich, die die Anforderungen im Parcours am besten meistern konnten. Die Analyse aller vorherigen Leistungender vorherigen Ritte trug dazu bei, dass der Brite am Ende der Sieger war. Das Paar beendete den Parcours in 40,15 Sekunden. Schneller war lediglich der Franzose Julien Epaillard, der jedoch zwei Abwürfe kassierte.