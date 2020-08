Starker Auftakt für die Children bei EM in Ungarn

Am Sonntag hat die EM der Dressur-Nachwuchsreiter in Ungarn begonnen. Den Anfang machten die Reiter der Altersklasse Children. Hier konnten besonders die Teilnehmer aus Deutschland mit ihren Ritten begeistern.

Sie sind jung, sie sind hoch motiviert und sie haben das Zeug dazu großes zu erreichen. Die Reiter der Altersklasse Children (Teilnehmer bis 14 Jahre alt mit Großpferden) haben im ungarischen Pilisjaszfalu bei der Europameisterschaft der Dressur-Nachwuchsreiter am Sonntag und Montag mit ihrer ersten Prüfung den Anfang gemacht und mit starken Runden begeistert. Die deutschen Teilnehmer legten dabei so gut vor, dass sie sich berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille machen dürfen.

Die über zwei Tage ausgetragene erste Prüfung der Chirldren sah am Ende die drei deutschen Teilnehmerinnen Clara Paschertz, Emily Rother und Carolina Miesner auf den Plätzen eins, zwei und vier. Damit haben die Schützlinge von Nachwuchs-Bundestrainer Hans-Heinrich Meyer zu Strohen ein deutliches Ausrufezeichen hinter ihre Leistungen gesetzt. Jetzt heißt es Nerven bewahren und weiterhin gute Ritte liefern. Für die Children stehen in dieser Woche zwei Team-Wettbewerbe an, die besten 18 Reiter dürfen dann in der Einzelentscheidung am Freitag antreten.

Pferdesport Nationenpreis-Finale in Barcelona abgesagt VOR EINEM TAG

Beste Aussichten am Freitag dabei zu sein, hat aktuell Clara Paschertz, die mit ihrem siebenjährigen Pferd Danubio in der Einlaufprüfung eine Gesamtnote von 83,869 Prozent erzielen konnte. Sie ist erst seit diesem Jahr im Sattel ihres Pferdes unterwegs. Das gleiche gilt auch für die zweitplatzierte Emily Rother mit ihrem Jasper. Dieses ebenso vielversprechende Paar erzielte im Viereck in Ungarn 82,923 Prozent. Carolina Miesner und Angelina belegten mit 81,399 Prozent den vierten Platz in der Wertung.

Ergebnisliste Einlaufprüfung

Pferdesport Schwerer Schlag für die Weltcup-Saison – Stuttgart German Masters verzichtet auf Austragung 31/07/2020 AM 20:22