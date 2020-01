Steve Guerdat setzt in Basel Zeichen

Für Steve Guerdat lief es in Basel wie am Schnürchen. Bei dem Heimturnier, bei dem der Eidgenosse in den letzten Jahren nie siegen konnte, gelang ihm in diesem Jahr gleich der ganz große Wurf. Er siegte sowohl im Longines Grand Prix wie auch im Weltcup-Springen des Longines FEI Weltcup. Beide Male saß er im Sattel seines elfjährigen Victorio des Frotards. Mit diesem Pferd scheint Steve Guerdat ein weiteres Spitzenpferd unter dem Sattel zu haben.

Steve Guerdat gehört seit vielen Jahren zur Weltspitze der Springreiter. Trotzdem kann er mit seiner souveränen und konzentrierten Art Siege zu holen immer noch Zuschauer und Kollegen in Staunen versetzen. Beim CSI-W Basel, dem ersten Fünf-Stern-Turnier des Jahres 2020, ist ihm dies einmal mehr gelungen. Im Longines Grand Prix setzte Steve Guerdat Victorio des Frotards ein, einen elfjährigen Selle Francais, den er im Sommer 2019 gemeinsam mit Freunden gekauft hatte. Im Parcours eher eigenwillig und manchmal schwierig in der Handhabung, zeigte das Pferd Talent und Vermögen. Der Schweizer war zuversichtlich seinen Neuzugang auf Spur bringen zu können. Die Erfolge blieben jedoch zunächst aus. Bis er das Programm änderte. Seinem Pferd einfach vertraute, es machen ließ. Dann gingen seine Spitzenpferde in eine kleine Turnierpause und Victorio des Frotards durfte sich größeren Aufgaben stellen.

Mit den höheren Sprüngen und kniffligeren Distanzen wuchs das Selbstvertrauen bei Ross und Reiter. In Basel präsentierte sich das Paar Steve Guerdat und Victorio des Frotards als Dreamteam, das unschlagbar ist. Die beiden Siege im Longines Grand Prix und im Weltcup-Springen in Basel, erzielt in Prüfungen mit einem exzellenten Teilnehmerfeld, sind der beste Beweis, dass der Knoten geplatzt ist. Ab sofort wird Steve Guerdat Victorio des Frotards zu seinen Spitzenpferden zählen und ein Ass mehr im Ärmel haben. Besser kann das Olympiajahr für den Schweizer Springreiter nicht starten.

Daniel Deußer und Christian Ahlmann blieben dagegen im Weltcup-Springen eher etwas farblos. Beide kassierten im Umlauf Fehler und waren beim Stechen mit 15 Paaren nicht dabei. Marcus Ehning und Hans-Dieter Dreher schafften dagegen den Sprung ins Stechen. Marcus Ehning und sein inzwischen 17-jähriger Cornado belegten am Ende Platz vier. Dreher beendete das Weltcup-Springen mit Prinz auf Platz sechs. (sts)

