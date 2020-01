Titelverteidigerin Isabell Werth triumphiert bei der Weltcup-Etappe von Amsterdam

Bei der achten Etappe der aktuellen FEI Weltcup-Saison der Dressurreiter trafen sich die Teilnehmer in Amsterdam (Niederlande) zur Jagd auf Punkte. Nachdem in Mechelen nur wenige der Top-Stars am Start waren, konnte Amsterdam mit einem enorm großen Aufgebot an Spitzenreitern glänzen. Einige dieser Paare glänzten mit neuen persönlichen Bestleistungen. Entsprechend spannend und schön anzusehen war der Sport.

In der Kür lautete das Ergebnis für das Paar auf dem letzten Platz, Francesco Zaza aus Italien mit Wispering Romance, 74,015 Prozent. Die Siegerin der vorhergehenden Etappe (Mechelen) belegte an diesem Wochenende im Viereck von Amsterdam mit einem Ergebnis von 80,565 Prozent Platz acht. Hätte die Niederländerin ihr Ergebnis von 85,075 aus Mechelen wiederholen können, hätte sie in Amsterdam lediglich Platz vier belegt. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie stark die Konkurrenz der Dressurreiter aktuell aufgestellt ist. Der Sieg bei der achten von elf Etappen ging an das einzige Paar, das die 90 Prozent Marke knacken konnte: Isabell Werth und Weihegold.

Für Isabell Werth und ihre Rappstute war es bereits das fünfte Mal, dass ein Ergebnis jenseits der 90 Prozent notiert wurde. Die Nummer eins der Weltrangliste freute sich aber über den Sieg in Amsterdam ganz besonders. „In Amsterdam haben Weihegold und ich 2016 unsere allererste internationale Kür gewonnen, auch deshalb komme ich so gerne hierher. Und es war ein wirklich spannender Wettkampf zwischen Charlotte und mir“, sagte Isabell Werth. Damit spielte die Ausnahmereiterin darauf an, dass die Britin Charlotte Dujardin und ihre Stute Mount St. John Freestyle mit 89,505 Prozent dicht an das Ergebnis des Siegerpaares herankamen. Isabell Werth spürt den Atem ihrer Verfolgerin bereits im Nacken.

Ein Reiter, der – sehr zur Freude des niederländischen Publikums – ebenfalls eine exzellente Leistung abliefern konnte, war Edward Gal. Der Niederländer brachte in Amsterdam Glock’s Zonik an den Start und erzielte mit 85,385 Prozent mit seinem Hengst neue persönliche Bestleistung. Der Blue Hors Zack-Sohn hatte eine mehrmonatige Pause, aus der er sich gereift zurückmeldete. Auch dieses Paar entwickelt sich zusehends zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz für Isabell Werth.

Isabell Werth ist als Titelverteidigerin für das Finale in Las Vegas Mitte April gesetzt. Bei den Etappen, bei denen sie an den Start geht, erhält sie deshalb keine Weltcup-Punkte. So kommt es, dass die Britin Charlotte Dujardin bei ihren drei Starts in Lyon, London und Amsterdam jeweils die volle Punktzahl erhalten hat, auch wenn sie dabei wie in Amsterdam die Weltcup-Kür auf Platz zwei beendete. Im Ranking der Tour steht Charlotte Dujardin aktuell auf Platz vier. Sie hat Punkte-Gleichstand mit Helen Langehanenberg, die ebenfalls 60 Punkte erritten hat. In Führung liegen die Geschwister Werndl mit jeweils 63 Punkten. Dahinter logiert Frederic Wandres auf Platz drei.

Ergebnisse