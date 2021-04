Publiziert 19/04/2021 Am 10:36 GMT | Update 19/04/2021 Am 10:37 GMT

Das berichtet das "Reiterjournal Baden-Württemberg". Die 51-Jährige, die minutenlang neben ihrem sterbenden Pferd liegenblieb, habe unter Schock gestanden und sei zur genauen Abklärung ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Am späten Sonntagabend verabschiedete sich Schneider via "Instagram" von ihrem Pferd. "Ruhe in Frieden, geliebte Rosi", schrieb die Reitmeisterin zu einem in schwarz-weiß gehaltenen Foto: "Du bist für immer in unseren Herzen."

Dorothee Schneider ist seit Jahren eine feste Größe im deutschen A-Kader von Bundestrainerin Monica Theodorescu. 2016 in Rio gewann sie gemeinsam mit Isabell Werth, Kristina Bröring-Sprehe und Sönke Rothenberger Mannschafts-Gold. Bei der WM 2018 in Tryon gehörte sie mit Werth, Rothenberger und Jessica von Bredow-Werndl ebenfalls zum siegreichen Team.

