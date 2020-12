Wie ein Wirbelsturm brach Totilas einst über die Szene herein. Wenn der majestätische Rappe das Viereck betrat, hielt das Publikum fasziniert den Atem an. Die Zeit stand still in diesem Moment. Und als Totilas dann seinen Zauber in den Sand zeichnete, vor allem mit seinen unnachahmlichen Piaffen, bescherte er der Dressurwelt Gänsehautmomente.