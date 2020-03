US-Einreiseverbot bedroht das Weltcup-Finale in Las Vegas

Abgsagte Sportveranstaltungen und Turniere vor leeren Rängen sind aktuell das Tages-Thema in der Reitsport-Welt. Doch mit dem Einreiseverbot für Europäer in die USA hat Präsident Donald Trump eine neue Dimension sportlicher Hindernisse geschaffen. Die drastische Maßnahme, die der Ausbreitung des Corona-Virus in den USA entgegenwirken soll, gilt ab kommenden Freitag und ist zunächst auf 30 Tage festgelegt. Das Weltcup-Finale, das vom 15. bis 19.April in Las Vegas ausgetragen werden soll, ist damit vom Einreiseverbot betroffen. Pferde und Grooms reisen stets mit Vorlauf zu den Turnieren, müssen Quarantäne-Bestimmungen einhalten. Damit steht die Austragung der Weltcup-Finales in Dressur und Springen aktuell auf sehr wackligen Beinen.

Ein großer Teil der qualifizierten Reiter kommt aus Europa. Auch wenn Donald Trump Einreisende aus Großbritannien aus dem Verbot ausgeschlossen hat, sind unter anderem Länder wie Deutschland, Frankreich, Schweiz, Schweden und Spanien betroffen. Für diese Nationen haben sich zahlreiche Reiter qualifiziert. Ein Weltcup-Finale ohne die Beteiligung dieser Reiter würde eine sehr magere Vorstellung werden. Die Frage ist nun, ob es Ausnahme-Regelungen für die Sportler geben wird, was die Einreise in die USA angeht oder ob sich die Veranstalter überlegen das Weltcup-Finale in Las Vegas ausfallen zu lassen. Eine Verschiebung wird im Olympischen Jahr aufgrund des Turnierkalenders schwierig werden. Andererseits wird der Turnierkalender aufgrund der vielen Absagen gerade ohnehin auf den Kopf gestellt. (sts)