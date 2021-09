Die zweimalige Europameisterin Ingrid Klimke (Münster) mit Siena Just Do It wurde nach einer verpatzten Dressur und einem Vorbeiläufer im Gelände am Samstag auf Platz 32 der Einzelwertung durchgereicht.

Die 53-Jährige ist aus dem Aachen-Aufgebot die einzige, die auch bei der EM in der kommenden Woche in Avenches/Schweiz dabei ist. Dort startet Klimke mit ihrem Paradepferd Hale Bob.

Die Teamwertung in Aachen gewann die Equipe aus Großbritannien, zu der unter anderem Zara Tindall, Weltmeisterin von 2006 und Enkelin der britischen Königin Elizabeth II, gehört.

In der Einzelwertung setzte sich William Coleman (USA) mit Off The Record vor Mannschafts-Olympiasiegerin Laura Collett und Emilie Chandler (beide Großbritannien) durch.

(SID)

