Die deutschen Vielseitigkeitsreiter haben in Italien die letzte Veranstaltung der Saison genutzt, um die gute Form ihrer Pferde unter Beweis zu stellen. Deutschland war zahlenmäig stark vertreten, Reiter unter deutscher Flagge traten sowohl in den Zwei-Stern- wie auch in den Drei- und Vier-Stern-Prüfungen an. Neben Michael Jung und Ingrid Klimke waren unter anderem auch Josephine Schnaufer, Anna Siemer, Sophie Leube, Dirk Schrade und Peter Thomsen am Start. Am Ende lautete die deutsche Bilanz: Vier Siege und viele Platzierungen.