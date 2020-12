Die FEI hat die Gewinner der FEI Awards 2020 bekanntgegeben. In fünf Kategorien konnten alle Interessierten online die Besten der Besten aus den Preisträgern des letzten Jahrzehnts wählen. Insgesamt standen 55 Nominierte aus 19 Nationen zur Wahl. Am Ende zählten zu den Siegern vier deutsche Kandidaten: Ingrid Klimke (beste Athletin), Carmen Thiemann (beste Pferdepflegerin), Semmieke Rothenberger (Nachwuchstalent) und Angelika Trabert (Against all odds).

Bei der Wahl nahmen rund 70.000 Interessierte teil. Sie gaben ihre Stimmen online auf FEI.org und auf der chinesischen Social-Media-Plattform WeChat ab. Dressur-Nachwuchstalent Semmieke Rothenberger gewann dabei in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge den Longines FEI Rising Star Award, Vielseitigkeitsreiterin Ingrid Klimke holte ebenfalls zum zweiten Mal hintereinander den Titel FEI Best Athlet. Ingrid Klimke hatte dabei – einmal mehr – gleich doppelt Grund zur Freue. Ihre Pferdepflegerin Carmen Thiemann konnte sich bei den Best of the Best den Titel „Bester Groom“ sichern.

Pferdesport Isabell Werth ist neue Präsidentin des IDRC 08/12/2020 AM 09:59

Dr. Angelika Trabert erhielt als vierte Deutsche den Preis der „Best of the Best Athleten“ in der Kategorie „Against all odds“. Die Anästhesistin ist ohne Beine zur Welt gekommen und hat trotz dieser Behinderung sechs paralympische Medaillen und vier bei Weltreiterspielen erzielen können. Der fünfte Preis, der FEI Soldiarity Award, ging an den Ebony Horse Club in Großbritannien, der es sich zur Aufgabe gemacht hat Kindern aus Familien mit geringem Einkommen den Reitsport zu ermöglichen.

Pferdesport WM der jungen Dressurpferde fällt aus 03/12/2020 AM 10:35