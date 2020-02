Weltcup – Steve Guerdat siegt erneut in Bordeaux, Daniel Deußer Zweiter

Steve Guerdat ist die Nummer 1 der Weltrangliste und hat seinen Anspruch auf den sprichwörtlichen Thron mit seiner exzellenten Leistung an diesem Wochenende in Bordeaux erneut untermauert. Bei der vorletzten Etappe des Longines FEI Weltcup der Westeuropäischen Liga lieferte der Schweizer eine tadellose und enorm schnelle Runde ab, die von der Konkurrenz trotz aller Bemühungen nicht überboten werden konnte. Am Ende hieß es einmal mehr: Sieg und volle Punktzahl für Steve Guerdat.

Der 37-jährige Springreiter hatte für das Weltcup-Springen in Bordeaux mit Victorio des Frotards seinen Erfolgspartner aus Basel gesattelt. Der Fuchs ist seit Mai 2019 unter dem Schweizer in internationalen Parcours zu sehen und gilt als sehr talentiertes Pferd. In Basel lieferte Victorio des Frotards bei seinem ersten Grand Prix-Start auf 5-Stern-Niveau gleich einen Sieg. Im Weltcup-Springen des gleichen CSI5* siegte er ebenfalls. Nun hat der Wallach in Bordeaux, gerade einmal vier Wochen später, erneut Spitzenleistungen abgeliefert. Steve Guerdat kann sich glücklich schätzen ein neues Pferd mit dieser Qualität in seinem Stall zu haben. Es spricht aber auch für die Qualität des Schweizer Springreiters, dass er Pferde mit diesem Potenzial früh erkennt und entsprechend fördern und trainieren kann, es versteht ihr Talent in die richtigen Bahnen zu lenken.

Der Siegesritt von Guerdat und Victorio beim Weltcup-Springen von Bordeaux war sensationell. Den Zuschauern wurde im Stechen alles geboten, was eine spannende Springsport-Prüfung braucht. Neun Paare waren am Start, darunter auch die beiden Belgier Pieter Devos und Niels Bruynseels, die grundsätzlich schnelle Ritte zeigen. Als drittletzter Starter sorgte Steve Guerdat mit seinem Fuchs in 30,82 Sekunden dafür, dass die letzten beiden Mitstreiter gehörig unter Druck gesetzt wurden. Daniel Deußer, der nach dem Schweizer im Stechparcours antreten musste, lieferte mit Jasmien vd Bisschop eine exzellente Runde, kam jedoch nicht ganz an die Zeit von Guerdat heran. Trotzdem – ein großartiger Ritt und am Ende Platz zwei für den einzigen Deutschen im Stechen.

Der letzte Starter war der Belgier Niels Bruynseels, der mit seiner Stute ebenfalls auf Risiko setzte und flott durch den Parcours galoppierte. Er musste sich trotz seines beherzten Versuchs hinter Daniel Deußer einreihen und belegte Platz drei. Für alle drei Reiter, die bei der Weltcup-Etappe von Bordeaux auf dem Podium standen, sind die Tickets für das Longines FEI Weltcup-Finale in Las Vegas sicher. Steve Guerdat führt das Tour-Ranking mit 95 Punkten an, Daniel Deußer steht mit 62 Zählern auf Platz fünf und Niels Bruynseels belegt mit 58 Punkten Platz sechs.

Ergebnisse