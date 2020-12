Ein weiteres Pferdesport-Event ist Opfer der Corona-Pandemie geworden. Die Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde in Verden wird nicht stattfinden. Vom 9.-13. Dezember hätten in der Pferdestadt in Niedersachsen die besten 5-, 6- und 7-jährigen Pferde aus aller Welt antreten sollen. Teilnehmer aus 23 Ländern hatten ihre Nennung abgegeben, wollten vor den internationalen Richtern ihre vierbeinigen Schützlinge im Viereck glänzen lassen. Doch daraus wird nun nichts. Und das, obwohl in Niedersachsen die Durchführung der Veranstaltung erlaubt ist und die Veranstalter intensiv an den Plänen zur Sicherheit gearbeitet hatten. So hätte unter anderem jede Person vor dem Betreten der Niedersachsenhalle einen maximal 48 Stunden alten Corona-Test vorlegen müssen, der ein negatives Ergebnis bescheinigt.