Viele Meisterschaften im Reit- und Fahrsport sind in diesem Jahr von einem Hin und Her gekennzeichnet. Erst abgesagt, dann doch an alternativem Ort oder unter anderen Bedingungen, fast immer jedoch zu einem anderen Zeitpunkt ausgetragen, sind einige Championaten gleich mehrfach geplant und abgesagt worden. Das gilt auch für die WM der Vierspänenrfahrer. Die sollte nach der ursprünglichen Absage am kommenden Wochenende in Valkenswaard (Niederlande) auf der Anlage von Multi-Champion Boyd Exell stattfinden. Ohne Zuschauer. Mit strengen Auflagen, um das Infektions-Risiko so weit wie möglich einzudämmen.