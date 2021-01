Das Starterfeld beim Grand Prix in Oliva Nova, ausgetragen im Rahmen der Mediterranean Equestrian Tour, glänzte am vergangenen Sonntag mit einem exzellenten Starterfeld. Zu den Teilnehmern gehörten unter anderem Paare wie der Belgier Niels Bruynseels mit seinem Spitzenpferd Ganica de Muze, sein Landsmann Olivier Philippaerts mit Legend of Love, der Ire Mark McAuley und Miebello, der Schwede Peder Fredricson mit Christian, der Franzose Julien Epaillard mit Usual Suspect d'Auge, der immer für einen Sieg gut ist. Doch sie alle schafften es nicht, den Umlauf der Prüfung ohne Fehler zu absolvieren.