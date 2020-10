Nachdem Helsinki, Oslo, Madrid, Stuttgart und London als Austragungsorte für den FEI Welctup der Springreiter bereits die Segel gestrichen hatten, fallen nun auch die Etappen in La Coruna und Lyon aus. Dabei hatte noch vor wenigen Tagen geheißen, dass diese Weltcup-Stationen durchgeführt werden sollen.

Doch die explodierenden Infektionszahlen bringen enorm große Sorgenfalten auf die Stirn der Veranstalter. Indoor-Veranstaltungen ohne Zuschauer sind so gut wie nicht zu finanzieren, ohne ein wirtschaftliches Desaster zu riskieren. Aktuell sieht es so aus, dass die Etappen von Verona und Mechelen noch von den Veranstaltern durchgeführt werden sollen. Doch eine Weltcup-Saison mit einem minimalen Bruchteil an Events ist keine echte Weltcup-Saison. Zumal auch ständig die Gefahr besteht, dass auch die letzten Events noch abgesagt werden. Bleibt abzuwarten, ob die FEI nicht doch Stellung bezieht und die FEI Weltcup-Saison 2020 / 2021 aussetzt.