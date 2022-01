Rad-Cross

Radcross - Badkamers Trophy: So lief das Männer-Rennen in Hamme - Sturz kostet Pidcock Siegchance

Laurens Sweeck hat in Hamme den sechsten von acht Läufen der X²O badkamers trofee gewonnen und so seinen dritten Saisonsieg gefeiert. In einem Zweiersprint schlug er nach einem spannenden Vierkampf den weiter Gesamtführenden Toon Aerts. Dritter wurde Eli Iserbyt vor Lars van der Haar. Tom Pidcock stürzte in der letzten Runde in Führung liegend und wurde Fünfter.

00:02:30, vor 8 Stunden