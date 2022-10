Rad-Cross

Cross-Highlights: Iserbyt profitiert von Defekt bei van der Haar bei Supersprestige in Ruddervoorde

Seinen vierten Sieg in Folge feierte Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen – Bingoal) beim Superprestige-Auftakt in Ruddervoorde. Dem Dominator der letzten Rennen half allerdings das Pech des Tagesdritten Lars van der Haar (Baloise – Trek Lions) auf das oberste Podest. Der Niederländer lag weit in Front, als er durch zwei Reifenpannen Iserbyt und den Tageszweiten Laurens Sweeck passieren lassen musste.

00:02:39, vor einer Stunde