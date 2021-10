Rad-Cross

Cross-Schlammschlacht beim Weltcup: Die Highlights aus Fayetteville mit dem Sieg von Quinten Hermans

Cross-Weltcup in Fayetteville: Der Belgier Quinten Hermans (Tormans CX) fuhr bei der WM-Generalprobe in Arkansas schnell ein einsames Rennen an der Spitze und feierte am Ende seinen ersten Weltcupsieg vor Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen - Bingoal), der seine Gesamtführung verteidigte, und Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen - Bingoal).

