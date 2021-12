Rad-Cross

Cross-Weltcup in Rucphen: Das Finale mit dem heißen Duell zwischen Vos und Brand auf der Schlussrunde

Cross-Weltcup in Rucphen: Das Finale mit dem heißen Duell zwischen Marianne Vos und Lucinda Brand auf der Schlussrunde. In einem spannenden Sprintduell sicherte sich die 34-jährige Niederländerin trotz eines Fehlers in der vorletzten Kurve noch den Sieg. Allerdings verteidigte die Weltmeisterin ihr Weißes Trikot der Weltcup-Spitzenreiterin.

