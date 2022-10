Rad-Cross

Cross-Weltcup in Tabor: Fem van Empel setzt sich in Fünfkampf durch - das Finale des Frauen-Rennens

Auch im dritten Weltcuprennen der Saison war Fem van Empel (Pauwels Sauzen – Bingoal) nicht zu schlagen. In Tabor löste sie sich in der letzten Runde von Puck Pieterse (Alpecin – Deceuninck) und Annemarie Worst (777), die in dieser Reihenfolge Zweite und Dritte wurden und baute so ihre Weltcupführung aus. Vierte wurde Denise Betsema (Pauwels Sauzen – Bingoal) vor Kata Blanka Vas (SD Worx).

00:02:36, vor 16 Stunden