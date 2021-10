Rad-Cross

Cross-Weltcup: So lief der Auftakt in Waterloo mit den Siegen von Marianne Vos und Eli Iserbyt

Cross-Weltcup: So lief der Auftakt in Waterloo mit den Siegen von Marianne Vos und Eli Iserbyt, die sich in Wisconson zum Saisonstart durchsetzen konnten. Als erster Fahrer überhaupt konnte Iserbyt (Pauwels Sauzen - Bingoal) zum zweiten Mal in Waterloo am Trek Factory Hill gewinnen. Der Titelverteidiger sicherte sich den ersten Weltcup vor Teamkollege Michael Vanthourenhout.

00:01:46, vor 11 Stunden