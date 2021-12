Rad-Cross

Cross-Weltcup Val di Sole: Wout Van Aert, Tom Pidcock & Co. mit Stürzen und Schwerstarbeit im Schnee

Cross-Weltcup in Val di Sole: Die Superstars Wout Van Aert, Tom Pidcock & Co. mit Stürzen und Schwerstarbeit im Schnee beim Winterspektakel im Trentino. Am Ende gelang dem Belgier zwar ein weiterer Sieg, doch dafür musste er sich mächtig quälen und nicht nur einmal vom Rad.

00:02:30, vor 33 Minuten