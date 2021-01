Rad-Cross

Cross-WM: Finale des Rennens der Männer U23 mit dem Sieg von Pim Ronhaar

Pim Ronhaar ist neuer U23-Weltmeister im Cross. Der 19-Jährige gewann in Oostende vor dem nur ein Jahr älteren Titelverteidiger Ryan Kamp, so dass es zum Auftakt der Titelkämpfe in Belgien bereits einen niederländischen Doppelsieg gab. Bronze sicherte sich mit Timo Kielich.

00:02:37, 75 angesehen, vor 21 Stunden