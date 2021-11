Rad-Cross

Cross-Weltcup in Besançon: Fiese Absicht oder nicht - will Toon Aerts hier Rivale Eli Iserbyt stoppen?

Brisante Szene beim Cross-Weltcup in Besançon: Will Toon Aerts hier nach seinem Sturz im Schlamm Rivale Eli Iserbyt unfair stoppen? Egal wie, Iserbyt ist nicht aufzuhalten und holt sich am Ende den Sieg bei der Premiere in Frankreich.

00:01:00, vor 2 Stunden