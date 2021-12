Rad-Cross

Cyclocross-Weltcup: Wout van Aert düpiert Mathieu van der Poel in Dendermonde - die Highlights

Beim Weltcup in Dendermonde kam es erstmals in dieser Saison zum großen Duell zwischen Wout van Aert (Jumbo - Visma) und Mathieu van der Poel (Alpecin - Fenix). Dabei behielt der Belgier in beeindruckender Manier die Oberhand. Van Aert siegte mit deutlichem Vorsprung. Dritter wurde Toon Aerts (Baloise – Trek Lions). Die Highlights des Rennens im Video.

